بوفون: إنهاء مسيرتي بجوار كريستيانو رونالدو هدية عظيمة

تعرف على تصريحات بوفون حول انضمامه إلى صفوف يوفنتوس

شكر جيانلوجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، إدارة البيانكونيري لمنحه فرصة العودة إلى السيدة العجوز واللعب بجوار كريستيانو رونالدو.

بوفون عاد رسميًا إلى يوفنتوس بعد موسم قضاه في صفوف باريس سان جيرمان.

وقال صاحب الـ 41 عامًا في تصريحات صحفية: "كريستيانو رونالدو؟ إنّه لاعب رائع والتواجد معه بفريق واحد أمر عظيم".

وتابع: "بنهاية مسيرتي لعبت مع نيمار وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان، والآن أشكر يوفنتوس لأنهم جعلوني أزامل كريستيانو رونالدو".

بطل كأس العالم في 2006 اعتبر وجوده مع صاروخ ماديرا في آخر مواسمه الكروية هدية عظيمة له من إدارة البيانكونيري.

رحيل لمدة موسم ثم عودة مرة أخرى ✈️

يوفنتوس وبوفون علاقة لا تنتهي أبدًا ⚫️⚪️ pic.twitter.com/uTb7VFVQ3n — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

وواصل: "أود أنّ أشكر تشيزني وكيلليني، الأول لم يمانع أن أحصل على الرقم 1 والثاني منحني شارة القادة".

واختتم: "أنا هنا للمساهمة مع الفريق ولكني أعلم أنّ تشيزني هو الحارس الأول لذلك رفضت الرقم 1 وسوف أرتدي 77 لأنّه يمثل تاريخي في بارما، وأرى أنّ جورجينيو يجب أن يبقى القائد".

جدير بالذكر أنّ بوفون لعب 17 عامًا مع يوفنتوس قبل أن يرحل لموسم واحد إلى باريس سان جيرمان.