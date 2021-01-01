بوصلة معوّجة وتمريرة حاسمة .. ماذا قدم ميسي أمام ويسكا بالأرقام؟

ميسي وأرقامه مع برشلونة ولكن ليس كالمعتاد

قدم ليونيل ميسي مباراة متوسطة في ليلة احتفاله برقم جديد ضمن سلسلة الأرقام التراكمية التي أصبح ليونيل ميسي لا يجد أي عناء من أجل تحقيقها اعتمادًا على تركة الماضي.

وواصل اليوم قائد نادي برشلونة وهدافه التاريخي ليونيل ميسي كتابة التاريخ في المكان الذي كتب فيه التاريخ بالفعل من خلال المشاركة في مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني.

مباراة اليوم والتي يشارك فيها ليونيل ميسي أساسيًا هي المباراة رقم 750 بقميص نادي برشلونة كذلك في مختلف المسابقات إضافة إلى كونها رقم 500 في الليجا.

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وداخل المباراة نفسها، لم يسجل ميسي أي هدف ولكننا أصبحنا في حاجة للبحث عن أرقامه داخل المباريات في كل لمسة داخل الملعب، حيث أن ميسي لا يُقيم بالأهداف فقط.

في لقاء اليوم لمس ميسي الكرة 113 مرة، ومرر 71 نمريرة صحيحة من أصل 84 محاولة للتمرير بنسبة نجاح وصلت لـ 84% إضافة إلى 5 مراوغات صحيحة من أصل 9 محاولات.

على مستوى التسديد، ظهرت بوصلة ميسي معوّجة على غير العادة، حيث سدد 7 تسديدات منهم 2 فقط داخل الإطار، بينما كانت هناك 5 تسديدات خارج الإطار ومنها ما هو بعيد تمامًا عنه.

ميسي أيضًا منح تمريرة مفتاحية واحدة وتمريرة حاسمة واحدة تلك التي جاء منها الهدف الوحيد للفريق الكتالوني في مباراة اليوم عبر متوسط الميدان الدولي الهولندي فرينكي دي يونج.

أما على مستوى الثنائيات فنجح ميسي في الفوز بـ 8 ثنائيات فقط من أصل 16 خلال الـ 90 دقيقة، وصنع فرصة خطيرة واحدة، ومنح 3 كرات طولية منها 2 وصلت بشكل صحيح كما أرسل كرتين عرضيتين لم تكن إحداهما صحيحة.

وأخيرًا، تعرض ميسي للعرقلة مرتين بينما لم يحتسب عليه أي خطأ حيث لم يرتكب هو أي مخالفة، ووقع في مصيدة التسلل مرة واحدة ولم يسجل أي هدف ولم يحصل على أي بطاقات صفراء كانت أو حمراء.

"عصر ميسي سينتهي قريبًا وجريزمان هو مستقبل برشلونة"

يذكر أن ليونيل ميسي من المحتمل أن يرحل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، حيث أنه في حواره الأخير لم يفصح عن أي شيء ولكنه ترك الباب مفتوحًا أمام كل شيء.