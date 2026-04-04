بوس يعلن اختياره بين تيل وبيبي استعدادًا لمباراة قد تحسم لقب الدوري بين بي إس في

يواجه فريق PSV يوم السبت فريق FC Utrecht في مباراة قد تحسم لقب الدوري. وقد أعلن المدرب بيتر بوس بالفعل عن تشكيلة الفريق المتصدر في دوري Vriendenloterij Eredivisie.

سيتولى ماتيج كوفار، الذي تأهل مع المنتخب التشيكي إلى كأس العالم، حراسة مرمى PSV. سيبدأ كيليان سيلديليا في مركز الظهير الأيمن، بينما سيحل ماورو جونيور محل أنس صلاح الدين الموقوف في مركز الظهير الأيسر. يشكل جيردي شوتن وياريك جاسيوروفسكي قلب دفاع بي إس في. كان من المفترض أن يبدأ أرماندو أوبيسبو بدلاً من الأخير، لكنه تعرض لإصابة أثناء الإحماء.

جوي فيرمان جاهز للعب في خط الوسط. يكمل بول وانر وإسماعيل سايباري خط وسط إيندهوفن في المباراة التي قد تمنح PSV لقب الدوري.

سيتولى دينيس مان (على اليمين) وإيفان بيريسيتش (على اليسار) مهمة خلق الخطر على الأجنحة. يفضل بوس غوس تيل على ريكاردو بيبي، الذي فشل مؤخرًا في الانتقال إلى فولهام، في مركز المهاجم.

تشكيلة بي إس في: كوفار، سيلديليا، شوتن، ياريك، ماورو جونيور؛ فيرمان، وانر، سايباري؛ مان، تيل، بيريسيتش.

تشكيلة إف سي أوتريخت: باركاس، الكارواني، فان دير هورن، ديدن، هورمانز، فيسترلوند؛ زكييل، إنغواندا؛ كاثلين، ستيبانوف، ألاركون.