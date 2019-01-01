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بوسكيتس يعود لتدريبات برشلونة وجاهز أمام خيتافي

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تدريبات برشلونة شهدت تواجد جميع اللاعبين عدا المصابين بعد عودة بوسكيتس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عاد سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، إلى تدريبات الفريق صباح اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة خيتافي مساء الغد، الأحد، في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

بوسكيتس تغيب عن تدريبات النادي الكتالوني مساء أمس، الجمعة، بعد شعوره بوعكة صحية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ بوسكيتس عاد وشارك في التدريبات الصباحية لبرشلونة بصورة طبيعية للغاية ولم يبدو عليه أي أثر للإصابة.

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وأوضحت أنّ اللاعب حصل على أذن من المدير الفني، إيرنستو فالفيردي، للغياب عن تدريبات أمس لشعوره ببعض الآلام ولكنّه تواجد حاليًا في الفريق.

كما ظهر جيسون موريلو، الوافد الجديد في دفاع برشلونة، وانضم للقائمة النهائية لمباراة خيتافي رفقة بوسكيتس.

وحصل سيرجي روبيرتو ومالكوم على التصريح الطبي وتواجد الثنائي في قائمة الفريق.

برشلونة يحل ضيفًا على خيتافي في "كولسيوم ألفونسو بيريز" وهو الملعب الذي فشل ميسي في التسجيل عليه في الليجا منذ موسم 2012-2013.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بعد مرور 17 جولة.

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