بوسكيتس يعلق على مشاكل لابورتا وكومان ويؤكد: سنعتاد اللعب دون ميسي!

سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة يؤكد أن أي مشاكل بين كومان ولابورتا يجب حلها بينهما، ويعلق على اللعب ضد بايرن ميونخ دون ميسي.

أكد سيرجيو بوسكيتس نجم وسط ملعب برشلونة والقائد الجديد للفريق على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة ضد بايرن ميونخ في افتتاح لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها بوسكيتس، وتطرق خلالها للحديث عن رحيل ليونيل ميسي الذي كان بمثابة صدمة بالنسبة له.

ما الذي قاله بوسكيتس عن اللقاء ضد بايرن ميونخ؟

وقال بوسكيتس: "سيكون من الهام أن نحقق نتيجة إيجابية في أول مباريات دوري أبطال أوروبا أمام خصم صعب للغاية يسعى دومًا للسيطرة على كافة جوانب المباراة".

وأضاف عن جوان لابورتا رئيس النادي ورونالد كومان المدير الفني: "لو كان لديهم مشكلة يجب أن يتحدثا ويبحثان عن الحل سويًا، وكل شخص مسؤول عن كلماته، نحن لا نريد إلا ما هو صالح من أجل الفريق، والنادي والجماهير".

ما الذي قاله بوسكيتس عن رحيل ميسي؟

وعن رحيل ميسي: "لقد كانت صدمة بالنسبة لنا جميعًا، الكل كان ينتظر أن يبقى ميسي في برشلونة وكل شيء كان يسير في ذلك الاتجاه".

وأردف: "نحن لا نزال في بداية الموسم وسيكون علينا أن نعتاد على رحيل ميسي، واللعب دون وجوده في صفوفنا".

وأنهى كلماته عن لقاء الغد قائلًا: "كل شيء ممكن في كرة القدم، تشيلسي حقق الفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ولم يكونوا ضمن الترشيحات".

جدير بالذكر أن آخر مباراة بين برشلونة وبايرن ميونخ كانت قد انتهت بفوز البافاري بثمانية أهداف تاريخية بموسم تحقيقهم للسداسية.

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