بوسكيتس يتغنى بموهبة فاتي .. ولونجليه: لا يحتاج نصيحة

فاتي حديث الساعة في برشلونة والإعلام الإسباني

استفاض قائد وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس في مدح زميله اليافع انسو فاتي، معتبره مشروع لاعب عالمي في المستقبل القريب، وذلك بعد تألقه بشدة أمام فالنسيا في سهرة السبت، التي جرت على ملعب "كامب نو" وحسمها صاحب الأرض بنتيجة 5-2.

وعندما سُئل الدولي الإسباني عن رأيه في موهبة فاتي، قال للصحفيين "رغم صغر سنه، إلا أنه يؤدي بمستوى عالي، لكن الآن علينا أن ندعه ليستثمر هذا الوقت وليعمل كل يوم من أجل الحفاظ على هذا المستوى".

وعن المباراة قال "بوسكيتس : كانت مباراة مهمة جدً، كنا نُعاني أمامهم (فالنسيا) لتحقيق الفوز، خاصة في نهائي الكأس، لكن اليوم، من الواضح أننا قدمنا مباراة جيدة. ولا شك أبدًا أنه كان فوزًا مستحقًا".

كما تحدث عن العودة إلى دوري الأبطال قبل زيارة ملعب "سيجنال ايدونا بارك" لمواجهة بوروسيا دورتموند في افتتاح دوري المجموعات، بقوله "دائمًا لدينا الرغبة للفوز بدوري الأبطال، نعرف أن القرعة أوقعتنا في المجموعة الأصعب، لكننا على أتم الاستعداد لمواجهة الفرق التي تُجيد الهجمات المرتدة".

أما المدافع الفرنسي كليمون لونجليه، فقال عن فاتي بعد توقيعه على هدف وصناعته لآخر في أول 10 دقائق من المباراة "نعرف أنه يبلغ من العمر 16 عامًا، لكنه يلعب بهدوء، صحيح هو يستفيد من الدقائق التي يلعب مع الفريق الأول، لكن علينا أن نمنحه وقتًا لأنه ما زال بعمر 16 عامًا، وفي كرة القدم يُمكن أن تتغير الأمور سريعًا، وآمل ألا يحدث ذلك، لكن علينا الاعتناء به وتشجيعه كلما حصل على فرصته".

نورويتش سيتي 3-2 مانشستر سيتي

ريال سوسيداد 2-0 أتلتيكو مدريد

ليبزيج 1-1 بايرن ميونخ

فيورنتينا 0-0 يوفنتوس



ليلة سقوط الكبار في الدوريات الأوروبية ❌ pic.twitter.com/Mf87TyAI52 — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 14, 2019

وختم "ما النصيحة التي تقدمها لفاتي؟ لست خبيرًا لتقديم النصائح، لكن من الواضح أنه يستمع لنصائح الناس ويعمل بجد لأنه يعرف جيدًا أن اللعب في برشلونة صعب للغاية".