بوسكيتس لفان دير فارت: أمثالك لا يستحقون الإهتمام ومازلنا نعلق صورة هدف إنيستا

بوسكيتس وكوكي يصعقان فان دير فارت

رد الدولي الإسباني سيرجيو بوسكيتس على هجوم اللاعب السابق لمنتخب هولندا فان دير فارت بعد أن وصف الأخير أداء المنتخب الإسباني بالـ "مروع".

علق فان دير فارت يوم الإثنين للتليفزيون الهولندي وقال:"إسبانيا مروعة" وتمنى أن تواجه منتخب هولندا كما أضاف: "لا يوجد شيء في هذا الفريق وكل ما يفعلونه هو تبادل الكرة من جانب إلى آخر وليس لديهم حتى لاعبا يعرف كيفية صناعة فرصة".

كيف كان رد بوسكيتس؟

لم يفوت بوسكيتس لاعب برشلونة وقائد المنتخب الإسباني الفرصة للرد فقال في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية: "حين تستخدم مفردات كهذه، أعتقد أنك لا تكون واعيا بالقدر الكافي".

وواصل "للأسف هذه التصريحات فقط برزت من حوار تلفزيوني كامل. قد أقلل من شأنه بثنائيات كثيرة واجهته فيها، لكني لن أفعل ذلك. أحترم زملائي السابقين".

وأتم "هناك منعطفات كثيرة في كرة القدم ومثل هؤلاء لا يستحقون الاهتمام".

وعن المواجهة الختامية لدور المجموعات باليورو ضد سلوفاكيا، علق بوسكيتس: "نعلم أن لدينا أشياء يجب تحسينها، ونحتاج للحظ أمام المرمى، وتحسين القوة الدفاعية، لأن الخصوم وصلوا إلينا مرتين وكانت فرص واضحة بالنسبة لهم".



واختتم: "نحن نلعب بشكل جيد على الرغم من النتائج، وواثقون من الفوز غدًا بدعم الجماهير".

كوكي يرد على فان دير فارت.. ماذا قال؟

صرح كوكي لاعب إسبانيا عبر إذاعة "cadena COPE" تعليقًا على كلام فان دير فارت وقال: "يريد لحظات من المجد، وهو يحظى بها الآن".

قبل أن يضيف "رأيته في كأس العالم، يمكننا أن نرى ذلك في الصورة التي نعلقها داخل مركز التدريب من نهائي كأس العالم 2010".

يذكر أن هولندا عبرت إلى دور الـ16 من يورو 2020 بتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة.

فيما يعاني المنتخب الإسباني ولم يأمن التأهل حتى الآن في المجموعة الخامسة، بعدما تعادلت في أول مباراتين ضد السويد وبولندا.

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