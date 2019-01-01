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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بوسكيتس: لا أحب الحديث عن التحكيم واستفدنا من الطرد

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GETTY IMAGES
تعرف على تصريحات بوسكيتس بعد الفوز على جيرونا في الدوري الإسباني
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

رفض سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة، الحديث عن الأخطاء التحكيمية في مباراة جيرونا كما كشف عن سبب تحول مستوى الفريق في الشوط الثاني.

وفاز برشلونة بثنائية نظيفة على جيرونا ليبتعد أكثر في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

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وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية عقب المباراة: "نمر بفترة جيدة وسلسلة انتصارات في الدوري رائعة ولعبنا اليوم ضد منافس صعب للغاية".

وتابع: "جيرونا ضغط علينا بصورة جيدة والطرد الذي حدث في أول الشوط الثاني خدم الفريق دون شك وأصبحنا أفضل هجوميًا".

قائد برشلونة الثاني رفض الحديث عن التحكيم مؤكدًا أنّ الأخطاء تحدث وعلى الاعب التركيز بصورة أكبر في المباراة وليس الحكم.

واختتم: "بالطبع كنت أتمنى أن ألعب ضد فالنسيا في الجولة المقبلة لأن مواجهة الخفافيش دائمًا ممتعة ولكن للأسف لن أتواجد".

بوسكيتس تحصل على البطاقة الصفراء الخامسة ليتعرض للإيقاف ضد فالنسيا بالجولة 22 من الدوري الإسباني.

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