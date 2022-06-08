بوسكيتس: علمت عن خفض الرواتب من الصحافة وسأضحي لأجل برشلونة

تصريحات صادمة من سيرجيو بوسكيتس حول تجديد عقده وتخفيض راتبه مع برشلونة.

أكد سيرجيو بوسكيتس قائد منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، أن إدارة "البلوجرانا" لم تتحدث مع لاعبي الفريق في مسألة تخفيض الراتب كما أشيع مؤخرًا.

بوسكيتس ظهير في المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة إسبانيا وسويسرا، والتي تقام لحساب الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وإلى جانب حديثه عن الوضع في برشلونة، تحدث بوسكيتس أيضًا عن فرص إسبانيا في كأس العالم 2022، وعما إذا كان "لا روخا" مرشحًا للفوز باللقب.

ماذا قال بوسكيتس؟

في البداية تحدث بوسكيتس عن مسألة تخفيض راتبه في برشلونة قائلًا: "الإدارة لم تقترح علينا أي شيء، نحن لا نعرف أي شيء يتجاوز ما يتم تداوله من قبل الصحافة".

وأضاف: "أعتقد أن الحديث عن مثل تلك الأمور لا يجب أن يتم من خلال الصحافة، ويجب أن يتم وجهًا لوجه، أنا على أتم استعداد لمساعدة فريقي".

هل سيجدد مع برشلونة؟

وتطرق قائد برشلونة إلى مسألة تجديد عقده مع النادي بقوله: "لم يعرض النادي تجديد عقدي بعد، ولم يطلبوا مني خفض راتبي".

وتابع: "أنا أركز على المنتخب الوطني، عندما أعود من الإجازة سأرى ما سيحدث، أود منهم أن يخبروني وألا أعرف من مصادر أخرى، أنا على استعداد للمساعدة دائمًا".

ما هي خيارات إسبانيا في كأس العالم؟

وبعد ذلك، تحدث قائد إسبانيا عن إمكانية تحقيق لقب كأس العالم في قطر، وقال: "كل بطولة مختلفة عن الأخرى، ومن الصعب للغاية المقارنة بينها".

وأضاف: "نحن مجموعة شابة جدًا، لكن لدينا العديد من التجارب الجيدة، مثل بطولة أوروبا أو دوري الأمم ضد المنافسين المرشحين لكأس العالم".

واختتم بوسكيتس: "في مرحلة ما، افتقرنا إلى الراحة التي كنا نحتاجها للفوز، ربما قبل أن نحصل على المزيد من الجودة الفردية، لكننا كنا فريقًا أقل صلابة، وعملنا بجد وقوة لتغيير ذلك".

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