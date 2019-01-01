بوسكيتس: أتشرف بمنافسة دي يونج والصفقات تصعب الأمور على فالفيردي

سيرجيو بوسكيتس نجم فريق برشلونة يشيد بالصفقات الجديدة ويؤكد على سعادته بالعمل مع فرينكي دي يونج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإسباني سيرجي بوسكيتس لاعب فريق برشلونة عن سعادته الكبيرة بقدوم الهولندي فرينكي دي يونج لصفوف الفريق الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوسكيتس قبيل المواجهة الودية المقبلة أمام فيسيل كوبي الياباني والتي ستشهد مواجهة إنييستا الأولى لناديه السابق.

وقال بوسكيتس: "جلب لاعبين جيدين سيزيد من حالة المنافسة في الفريق كما أخبرتكم، الأمر سيكون صعبًا على فالفيردي وعلينا أن نعمل بشكل كبير جميعنا وليس فقط جريزمان".

وأضاف عن دي يونج: "لقد قدم مستوى طيب، ولم يلعب سوى لدقائق قليلة، لدينا حمل زائد من الموسم الماضي، سيقدم المزيد كما كان يفعل في أياكس من قبل، أنا سعيد بوجوده كمنافس لي".

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وأكمل عن ديمبلي: "هو في حال أفضل حاليًا، لقد بدأ معنا بشكل إيجابي، لكن في النهاية من الطبيعي أن تواجه وقتًا صعبًا عند الانضمام لفريق جديد".

واختتم بالحديث عن إنييستا: "عندما كان معنا كان يمنحنا الكثير للغاية، وجوده يعني الكثير لهؤلاء الذين تخرجوا من مدرسة النادي".

جدير بالذكر أن بوسكيتس كان قد شارك لـ ٤٥ دقيقة أمام تشيلسي في أول وديات النادي خلال فترة التحضير للموسم الجديد بينما خاض دي يونج الشوط الثاني بديلًا له.