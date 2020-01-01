بوزوني .. صديق مارادونا وبطل إيطاليا الذي أصبح مشرداً

قصة حزينة في إيطاليا

موسم 1986-1987 يعد لا ينسى لأي من جمهور نابولي، هو ذلك الموسم الذي حقق فيه الفريق الدوري الأولي في تاريخه بقيادة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا.

ومن ضمن هذا الجيل المميز كان هناك لاعب يدعى بييترو بوزوني، لم يكن من الأساسيين ولكن شهرته بأنه كان صديق مارادونا المقرب لدرجة أنه اصطحبه لمباراة ودية مع أصدقائه ضد رغبة نابولي.

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من مواليد 1963، لم يلعب بوزوني أي لقاء في ذلك الموسم التاريخي، وجلس احتياطياً فقط في أربع مناسبات، ولكن الآن تبدل حاله تماماً وعصف به الزمن.

يمر بوزوني الآن صاحب السبعة وخمسين عاماً بمرحلة صعبة للغاية، إذ لا يملك عملاً أو بيتاً، ويعيش في الشارع متسولاً، ولولا المصادفة لم يكن أحد ليعلم الوضع المأساوي الذي آل إليه

أحد أعضاء مجموعة "نابولي القدامى" المقامة على "واتساب" بين نجوم ومسؤولي هذا الجيل شاهد فيديو له في شوارع المدينة قام أحدهم بتصويره وهو يحكي معاناته.

ويقول اللاعب السابق أنه يعاني كثيراً في تلك الأيام وطالب زملائه القدامى بمساعدته للخروج من هذا النفق المظلم وبداية حياة جديدة، وهو ما لاقى تفاعلاً مباشرة.

رافائيلي ليتيري من راديو مارتي أكد أنه رغم جائحة كورونا تم التدخل وإنقاذ بوزوني، وكشف عن أنه سبق وتم مساعدته من قبل جمعية لمحاربة الإدمان ولكن لم يفلح الأمر.

المساعدة الحقيقة كما كشف ليتيري و"لاجازيتا" جاءت عبر زملاء اللاعب فعلاً بعد مناشداته لهم، إذ تدخلت مجموعة منهم في يونيو وقامو بنقله لمنزل وتقديم الرعاية اللازمة له.

لا يتوقف جيل نابولي الذهبي في نهاية الثمانينيات في جذب الانتباه، ولكن هذه المرة بشكل غير معتاد وسلبي للأسف، ولكن الإيجابي هو أن الأمر انتهى بشكل سعيد بمساعدة بوزوني وانتشاله من معاناته.