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بوروندي تقتحم تاريخ أمم إفريقيا بأول لاعب من مواليد 2000

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بيراهينو مهاجم ستوك سيتي يترك موقعه في الدقائق الأخيرة لأجل المستقبل..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب منتخب نيجيريا على منتخب بوروندي بهدف نظيف في أولى جولات المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

سجل هدف المباراة الوحيد أوديون إيجالو مهاجم واتفورد الإنجليزي السابق وشنجهاي شينوا الصيني الحالي في الدقيقة 77.

شهدت تلك المباراة مشاركة الواعد محمد أميسي في صفوف منتخب بوروندي، بديلاً في الدقيقة 92 على حساب سايدو بيراهينو مهاجم ستوك سيتي الإنجليزي.

وولد أميسي في الثالث من أغسطس عام 2000، ليصبح أول المشاركين في تاريخ أمم إفريقيا من مواليد ذلك العام.

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يذكر أن أميسي موهبة بوروندي الواعدة يلعب في صفوف نادي بريدا الهولندي.

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