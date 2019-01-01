مونشنجلادباخ.. "الفريق الألماني" الذي أسقط زعامة بايرن ميونخ

تعرف على تجربة بوروسيا مونشنجلادباخ الرائدة في الدوري الألماني

حينما تدق الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم، السبت، يواجه متصدر ترتيب الدوري الألماني صاحب المركز الرابع في مواجهة صعبة وممتعة في الوقت ذاته.

غير المتوقع فقط أنّ المتصدر ليس بايرن ميونخ بل بوروسيا مونشنجلادباخ وصاحب المركز الرابع هو البافاري الذي يمتلك 24 نقطة فقط في 13 مباراة مبتعدًا عن المركز الأول بفارق 4 نقاط كاملة مما يعني أنّ حتى الفوز لا يضمن له الصدارة.

بوروسيا مونشنجلادباخ، الفريق الذي عرفه الجميع باسم "الفريق الألماني" بعد مزحة جمهور نادي سيلتك الإسكتلندي في 2016 حينما واجه مونشنجلادباخ وفشل في كتابة اسمه بالطريقة الصحيحة ليختصره بعبارة "الفريق الألماني".

الفريق الألماني وصل إلى مستويات مبهرة خلال الموسم الحالي امتدادًا لما حققه الموسم الماضي بعد أن استمر منافسًا على مركز مؤهل للأبطال قبل أن يتراجع في الأمتار الأخيرة وينهي الموسم خامسًا ليشارك في الدوري الأوروبي.

في التقرير الآتي نتحدث عن منافس بايرن ميونخ ومتصدر ترتيب البوندسليجا بعد مرور 13 جولة من البطولة.

الأفكار العصرية

رغم تقديم المدرب ديتير هيكينج مستويات جيدة مع فريق بوروسيا لكنّ الإدارة قررت الاستعانة بخدمات المدرب ماركو روز وجلبته من سلزبورج النمساوي ليكون نواة المشروع الحالي وجلب معه ستيفان لاينر كما تعاقد مع مشاكس شالكه برييل إيمبولو وماركوس تورام ورامي بن سبعيني.

الفريق خسر ثورجن هازارد الذي رحل إلى بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي لكنّه نجح بالأسماء المتاحة في تشكيل فريق قوي بأفكار تناسب الكرة الحديثة من بناء بالخلف وضغط على الخصم واستغلال أنصاف المساحات.

تطوير الهجوم

المدرب ماركوس روز أعاد اكتشاف إيمبولو من جديد بعد أن كان ذلك اللاعب المشاغب غير الملتزم مع شالكه ليحوله لأحد أفضل اللاعبين في مسألة الضغط واستعادة الكرة، كما طوّر الحسن بليا الذي سجل 4 أهداف وصنع 16 فرصة ويستحق أن يكون مهاجم فرنسا المستقبلي لو أراد ديدييه ديشان الاعتماد على لاعب آخر سوى أوليفييه جيرو، خاصة أنّه مثل مهاجم تشيلسي يساعد زملائه كثيرًا.

ومن فرنسا أيضًا، جاء نجل المدافع الأسطوري ليليان تورام، ماركوس تورام، ليقدم مستويات رائعة، في رسم هجومي يتبعه المدرب روز بخطة 4-4-2 التي تتحول أحيانًا إلى 4-2-3-1 ويضمن له الثنائي تورام وبليا السرعة التي يحتاجها.

طريقة الهجوم تعتمد على انطلاقات الظهيرين ستيفان لاينر يمينًا وبن سبعيني/أوسكار فيندت يسارًا والأول هو أكثر من صنع الفرص لفريقه بالموسم الحالي بواقع 23 فرصة بينما يتحرك إيمبولو/باتريك هيرمان للعمق ويتصرف الثنائي الهجومي تورام وبليا وكأنهما جناحين مما يسمح لصانع الألعاب أن يقوم بدور المهاجم الوهمي.

عبقرية خط الوسط

إيمبولو يلعب دورًا كبيرًا في صناعة اللعب ولكن الدينامو الحقيقي ومحرك خط وسط مونشنجلادباخ هو دينيس زكريا الذي يقدم مجهودًا بدنيًا وفيرًا وكذلك يمتلك قدرة رائعة على التحكم بالكرة ورؤية اللاعبين كما أنّ تحركاته وقراءته للهجمة تجعله وسط عصري على أعلى مستوى ولا عجب من أن الفرق الأوروبية الكبرى ترغب في الحصول على خدماته.

قدرة الوسط على بناء الهجمات وخلق الفرص والأهم قطع الكرات في أماكن قريبة من مرمى المنافسين جعلت المهاجمين يصلون كثيرًا إلى منطقة الجزاء حتى أنّ جلادباخ هو أكثر فريق سجل أهدافًا من داخل المنطقة بالتساوي مع دورتموند بواقع 27 هدفًا.

التنوع

يتميز متصدر البوندسليجا بعد 14 جولة أنّه قادر على الاستفادة من المخالفات بصورة جيدة، صحيح لا يمتلكون ليونيل ميسي ليضعها مباشرة في المرمى ولكن لديهم القناص تورام ولذلك تُلعب الكرة كثيرًا في المنطقة ليحولها ماركوس إلى أهداف، إذ سجل الفريق 6 أهداف خلال الموسم من مخالفات على حدود منطقة الجزاء وهو أعلى فريق في البوندسليجا.

ورغم تميز الفريق في التسجيل بالدقائق الأخيرة من المباراة، إذ أحرز 7 أهداف خلال آخر ربع ساعة لكنّه أيضًا استقبل 5 أهداف خلال آخر ربع ساعة وهذا ما يجعله يعاني من بعض العيوب في مسألة التركيز أو حتى التعامل بعقلية الفريق الذي يرغب في الفوز بالبطولة.

المتابع الجيد للدوري الألماني يجد كرة ممتعة وعصرية وأفكارًا شابة متميزة كما يحدث في فرانكفورت ولايبزيج وحتى فرايبورج مما جعل المنافسة محتدمة وكل لقاء ممتع بغض النظر عن النتيجة.

ربما ينجح بايرن ميونخ في الفوز على مونشنجلادباخ وربما حتى يحقق الدوري بنهاية الموسم ولكن حتى لو حدث هذا السيناريو فستبقى تجربة الفريق الألماني الذي لا يعرف أحد طريقة نطقه الصحيحة رائدة في البوندسليجا.