بوروسيا دورتموند يعلن تفاصيل إصابة سانشو قبل مواجهة بايرن ميونخ

نادي بوروسيا دورتموند يؤكد على إصابة لاعبه الإنجليزي جادون سانشو في مباراة الأمس أمام إنتر بدوري أبطال أوروبا.

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن تفاصيل إصابة لاعبه الإنجليزي جادون سانشو التي تعرض لها أمام إنتر الإيطالي مساء الأمس.

جاء هذا في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للفريق عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل قليل.

وكشف النادي من خلال التغريدة أن اللاعب يعاني من إلتواء في عضلة الفخذ، وهو ما قد يبعده عن مباراة بايرن ميونخ الأسبوع المقبل.

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وكتب بوروسيا دورتموند: "سانشو غادر مباراة إنتر بسبب إلتواء في عضلة الفخذ، سيتم تقييم موقفه في ميونخ قريبًا، تمانينا له بالتعافي السريع".

وكان اللاعب قد غادر ملعب مباراة الأمس في الدقيقة الـ ٨٢ من عمر اللقاء بعد تعرضه للإصابة، وهو اللقاء الذي حقق فيه بروسيا دورتموند الفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند سيحل ضيفًا على نظيره بايرن ميونخ يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ ١١ من الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا.