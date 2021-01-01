بوروسيا دورتموند يشعل نيران لقاء سان جيرمان من جديد، ونيمار يرد

نيمار لا يسكت على إهانة فريقه باريس سان جيرمان من قبل نظيره بوروسيا دورتموند.

يبدو أن نيران مباراة باريس سان جيرمان ضد بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا لم تخمد بعد.

فخرج الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند ليعلق على نتيجة مباراة باريس سان جيرمان مساء الأمس أمام نظيره لوريان.

باريس سان جيرمان خسر اللقاء في الدقيقة الأخيرة بالرغم من تسجيل نيمار دا سيلفا لثنائية تركت الفريق متقدمًا حتى الدقيقة الـ 80.

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وكتب حساب بوروسيا دورتموند رسالة على نتيجة المباراة التي نشرها حساب لوريان: "كما تدين تدان".

وكان باريس سان جيرمان قد خسر لقاء ذهاب دور الـ 16 في الموسم الماضي، بهدفين مقابل هدف وحيد، قبل أن يقلب النتيجة في لقاء العودة بفوزه بهدفين نظيفين ليصعد بنتيجة إجمالية ثلاثة أهداف لهدفين.

U remember 👀🤣 pic.twitter.com/tIsSwvnZvQ

— Neymar Jr (@neymarjr) February 1, 2021

فرد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا على تغريدة حساب بوروسيا دورتموند ونشر صورة من احتفاله بهدفه في لقاء الإياب، وكتب عليها: "هل تتذكرون؟".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد وصل للمباراة النهائية في الموسم الماضي قبل أن يخسر بهدف وحيد من بايرن ميونخ.