بوروسيا دورتموند يسخر من برشلونة عقب إعلان القرعة

"وقت التدرب على الركنيات"؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا عن وقوع برشلونة الإسباني مع إنتر الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براج التشيكي.

وسبق لبرشلونة ودورتموند اللقاء في كأس السوبر الأوروبي عام 1998، حيث فاز برشلونة ذهاباً 2-0 وتعادلا إياباً 1-1.

وبعد إعلان القرعة، سخر بوروسيا دورتموند عبر تويتر قائلاً:"وقت التدرب على الركنيات".

Time to practice our corners 🙋‍♂️ https://t.co/ua104F7CWo — (@BlackYellow) August 29, 2019

ويرمي أسود الفيستيفاليا هنا إلى ركنية ترينت ألكساندر أرنولد ظهير ليفربول التي انتقلت إلى ديفوك أوريجي بشكل مفاجئ لجميع لاعبي برشلونة.

كان هذا هدف إقصاء الكتلان، بعد فوزهم في ذهاب نصف النهائي أمام ليفربول 3-0، ليخسروا إياباً 4-0.