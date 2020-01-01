بوروسيا دورتموند يحدد مصير هوملس من مواجهة بايرن ميونخ

نادي بوروسيا دورتموند يحدد موقف اللاعب ماتس هوملس من المشاركة أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

أعرب مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند عن أمله في لحاق اللاعب ماتس هوملس بمباراة فريقه المقبلة ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زورك وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية أمام نظيره فولفسبورج مساء اليوم.

وقال زورك: "بشكل عام حققنا الفوز بشكل مستحق، ولعبنا شوط أول جيد للغاية وفي نهاية المباراة وصلنا للفوز بشكل مريح للغاية".

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وأضاف: "بعد بداية الشوط الثاني مررنا بفترة من الضعف وفولفسبورج سيطروا على اللقاء وكانت لديهم بعض الفرص للتسجيل".

وأردف: "ربما كان يجب أن نعيد تنظيم أنفسنا بعد أن أصيب ماتس هوملس، لقد كان يعاني من مشاكل في وتر أكيليس منذ فترة لكن لنأمل أن يلعب يوم الثلاثاء من جديد".

وأنهى تصريحاته: "اللعب في مباراة اليوم كان جيدًا بشكل واضح، فمواجهة فريق فولفسبورج لا تكون سهلة أبدًا".

أما بالنسبة للمدرب لوسيان فافر، فقد أرجح إمكانية عودة هوملس قبل الكلاسيكير، مشيرًا إلى أنّ القرار النهائي بيد الطاقم الطبي.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز فريق بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء، وسيلتقي الفريق يوم الثلاثاء المقبل بنظيره بايرن ميونخ.