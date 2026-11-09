بعد الاحتفال على طريقة جماعة "لاعبو كرة القدم التابعون لله" .. الاتحاد الألماني يرفض التصعيد ضد نجم بوروسيا دورتموند

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بعد لفتة الاحتفال المثيرة للجدل التي قام بها فيليكس نميشا، أصبح الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) يرغب هو الآخر في إجراء حوار مع نجم بوروسيا دورتموند.

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في بودكاست Kerners 11، كشف المدير الرياضي رودي فولر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أحاط علماً تماماً بالانتقادات العلنية الموجهة إلى لاعب خط وسط دورتموند، ولذلك يخطط للجلوس معه قريباً لتوضيح سوء الفهم.

وقال المدير الرياضي البالغ من العمر 66 عامًا: «بالطبع هناك حرية الدين والمعتقد. وبالطبع سنتحدث معه حول هذا الموضوع، لأنه أصبح الآن قضية عامة. يجب أولًا فهم الموضوع بدقة، وهذا أمر مهم». لكنه أضاف في الوقت نفسه أنه لا ينبغي «المبالغة في تضخيم الموضوع. سنناقش الأمر معه بالتأكيد».

بعد تسجيله ثنائية يوم السبت في فوز بوروسيا دورتموند 2-1 على إلفرسبيرج، لفت نميشا الانتباه مرة أخرى بإيماءة احتفالية أعرب من خلالها عن دعمه لحملة عودة الملك (The King’s Return)، التي تنتمي إلى جماعة Ballers in God (لاعبو كرة قدم يعيشون من أجل الله). وألمح في تلك الإيماءة إلى أنه يزيل تاجًا من على رأسه ويضعه أمامه على العشب وهو راكع.

وتُوجه إلى الشبكة الإنجيلية «Ballers in God» تهمة الترويج لمواقف مسيحية محافظة، بما في ذلك وصف المثلية الجنسية بأنها خطيئة والإجهاض بأنه «مخطط الشيطان». وكان نميشا قد أظهر إيماءة الاحتفال هذه مرارًا في الماضي، بما في ذلك خلال المباراة الافتتاحية للمنتخب الألماني في كأس العالم ضد كوراساو.

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قسم المشجعين والرعاة في نادي بوروسيا دورتموند يطالب بـتحديد واضح للحدود

اشتكى قسم المشجعين والدعم في نادي بوروسيا دورتموند (BVB) مرة أخرى بعد المباراة التي أقيمت في إلفرسبيرج من دعم نميشا للشبكة، وطالب بـ«التنصل الواضح من الأيديولوجيات والشبكات التي نرى أن تصريحاتها وأنشطتها الموثقة لا تتوافق مع قيم نادي بوروسيا دورتموند المنفتح على العالم والمتنوع».

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ودافع نادي بوروسيا دورتموند عن لاعبه في رد أولي. وأفاد النادي، رداً على استفسار من وكالة SID، بأن اللاعب المحترف يتصرف دائماً باحترام. ومع ذلك، ستجري الإدارة محادثة مع نميشا.

كما أبدى فولر دعمه لنميشا. وقال إنه شخصياً لا يستطيع أن يذكر «سوى أشياء إيجابية» عن اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً: «لقد قدم أداءً متميزاً في كأس العالم. ليس فقط كلاعب كرة قدم، بل أيضاً في سلوكه بين المباريات. إنه محبوب للغاية وشخص محترم». ومع ذلك، قال المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم إنه «يتفهم النقاش الدائر حول أن هذا الأمر لا يروق للجميع».

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من الناحية الرياضية، يمثل نميشا قيمة هائلة لفريق بوروسيا دورتموند. كما احتل مؤخرًا مكانًا أساسيًا في قلب خط الوسط مع المنتخب الوطني. ولهذا السبب، اختاره مدرب المنتخب الألماني يورجن كلوب للانضمام إلى التشكيلة في المباريات ضد صربيا وهولندا.