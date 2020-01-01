موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد دوسلدورف في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فورتونا دوسلدورف في الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الألماني، وما هو التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة..

يستقبل ميركور شبيل آرينا قمة من قمم الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني، عندما يحلّ بوروسيا دورتموند ضيفًا على فورتونا دوسلدورف مساء السبت الموافق 13 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441 هجريًا.

ولن تكون المهمة سهلة على أسود الفيستيفاليا، فدوسلدورف هو أحد المنافسين على البقاء في البوندسليجا وكل نقطة لها ثمن كبير وغالٍ للغاية في سبيل الاستمرار في الدرجة الأولى، ما يعني قتالًا كبيرًا سيواجهه زملاء ماتس هوملس من أصحاب الديار.

في الوقت نفسه فإن دورتموند يتشبث بالأمل الأخير في اللحاق بالمتصدر بايرن ميونخ رغم أن الفارق بينهما حاليًا 7 نقاط مع تبقي 4 جولات فقط، ويسعى الأصفر والأسود لمواصلة الضغط على البافاري حتى الرمق الأخير.

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يحتل دورتموند المرتبة الثانية برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المركز الثالث الذي يأتي فيه لايبزيج، بينما يحتل دوسلدورف المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة، وإن استمر الوضع هكذا للنهاية فسيضطر لخوض ملحق مع ثالث الدرجة الثانية لتحديد الصاعد والهابط منهما.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فورتونا دوسلدورف والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فورتونا دوسلدورف؟

تُقام المباراة مساء السبت الموافق 13 يونيو 2020، الموافق 20 شوال 1441 هجريًا على ملعب ميركور شبيل آرينا معقل فورتونا دوسلدورف.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في المباراة الساعة الثالثة والنصف بتوقيت ألمانيا والقاهرة، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت السعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد فورتونا دوسلدورف؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الألماني بصورة حصرية، ومن المقرر أن تُذيع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة بوروسيا دورتموند ضد فورتونا دوسلدورف كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة فورتونا دوسلدورف - بوروسيا دورتموند ميركور شبيل آرينا السبت 13 يونيو 2020،

21 شوال 1441،

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند؟

يُعاني بوروسيا دورتموند من بعض الإصابات أهمها إصابة القائد ماركو رويس، ولا يزال موقف إرلينج هالاند مشكوكًا فيه من إمكانية المشاركة في مباراة دوسلدورف أيضًا، إلى جانب إصابة محمود داوود ودان زاجادو ونيكو شولتس.

Am Samstag könnte der #BVB mit etwas Schützenhilfe das Ticket für die kommende #UCL-Saison bereits lösen. Gegner @f95 steckt hingegen mitten im Abstiegskampf und kann jeden Zähler gut gebrauchen. Der Vorbericht. 📄 #F95BVB



👀 https://t.co/2gOXHymxdA — (@BVB) June 11, 2020

من المتوقع ألا يُغير لوسيان فافر كثيرًا في طريقة لعبه، حيث سيعتمد على رومان بوركي في حراسة المرمى وأمامه ماتس هوملس، مع وجود المتألق إيمري تشان في منتصف الملعب، بينما يقود خط الهجوم النجم جادون سانشو.

التشكيل | 3-4-3

رومان بوركي

مانويل أكانجي - ماتس هوملس - لوكاس بيتشيك

رافاييل جوريرو - توماس ديلاني - إيمري تشان - أشرف حكيمي

جادون سانشو - ماريو جوتسه - يوليان براندت

ما هو التشكيل المتوقع لفورتونا دوسلدورف؟

سيفتقد دوسلدورف لخدمات آدم بودزيك بسبب البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، كما يُعاني الفريق من إصابات عديدة، حيث سيغيب أيمن برقوق وأوليفر فينك والحارس زاك ستيفن وماركل سوبوتوكا وبيرنارد تيكيبيتي وجميعهم بسبب الإصابة.

📈 Gegen keinen Verein haben wir in der häufiger gewonnen als gegen den BVB!



Weitere Zahlen und Fakten zum Spiel gibt's im Angeberwissen 👉 https://t.co/ToRydQvT24#f95 | 🔴⚪️ | #F95BVB pic.twitter.com/YzNixNj8li — Fortuna Düsseldorf (@f95) June 12, 2020

سيعتمد آفي روسلر على فلوريان كاستينميير في حراسة المرمى مع ماتياس تسيمرمان وكان أيهان في الدفاع، بينما يقود خط الهجوم الهداف روفين هينينجس وإيريك تومي.

التشكيل | 3-5-2

فلوريان كاستينميير

كان أيهان - أندريه هوفمان - ماركو سوتنر

ماتياس تسيمرمان - كيفن شتوجر - نيكو جيلبمان - فالون بيريشا - إيريك تومي

كورموت كارامان - روفين هينينجس

