النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

بوروسيا دورتموند: حظوظنا متساوية أمام توتنهام وبايرين لديه فرصة

التعليقات()
Getty Images
المدير التنفيذي للفريق الألماني يتحدث حول قرعة دوري أبطال أوروبا

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد هانز خواكيم، المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، أن فرصة صعود فريقه على حساب توتنهام الإنجليزي، متساوية، ولا أحد يستطيع التنبؤ بمن سيحسم بطاقة الصعود، للدور القادم من دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور الـ 16 من البطولة، والتي جرت صباح اليوم، عن وقوع الفريق الألماني أمام نظيره الإنجليزي.

وقال خواكيم في تصريحات صحفية: "لقد لعبنا أمام مرتين من قبل، هم خصم قوي ولكن نسبة الصعود لكلاً منا متساوية".

اختيارات المحررين

وحول حظوظ فريق بايرين ميونخ الألماني، قال المدير التنفيذي: "إنها قرعة صعبة بالنسبة لبايرن أيضاً، ولكن لديهم نسبة كبيرة في الصعود، هذا يعتمد على المشجعين".

وأوقعت القرعة، الفريق البافاري في مواجهة ليفربول وصيف النسخة الماضية من البطولة، في مباراة دور الـ 16.

الجدير بالذكر أن مباراة ذهاب بوروسيا دورتموند أمام توتنهام ستكون يوم الأربعاء 13 فبراير، وتكون مباراة الإياب يوم الثلاثاء 5 مارس.

الموضوع التالي:
ميدو يبدأ مشواره مع الوحدة السعودي باجتماع مع اللاعبين
الموضوع التالي:
عبد الحفيظ: مقدر فرحة مؤمن زكريا ولكن هناك عقوبة مالية
الموضوع التالي:
أبو تريكة: يجب دعم لاسارتي والبداية مُبشرة للأهلي
الموضوع التالي:
تقارير - المصري البورسعيدي يطلب ضم ثلاثي زملكاوي في يناير
الموضوع التالي:
زانيتي: تجديد عقد إيكاردي مسألة وقت ليس أكثر
إغلاق