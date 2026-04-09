بوروسيا دورتموند، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث مباريات بوروسيا دورتموند مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

في حين أن رحلة فريق «الأسود والأصفر» في كأس ألمانيا قد انتهت بالفعل، إلا أنه لا يزال أمامه تحديات في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا. ومن لا يرغب في تفويت أي مباراة، فلا مفر أمامه من الاشتراك في عدة قنوات من مزودي خدمات مختلفين.

تجدون هنا قائمة بالقنوات التي تغطي مباريات بوروسيا دورتموند.

في الموسم الحالي، تم تقسيم حقوق بث الدوري الألماني بين Sky و DAZN. تعرض Sky المباراة يوم الجمعة مساءً، وجميع المباريات يوم السبت بعد الظهر، بالإضافة إلى المباراة الكبرى يوم السبت مساءً. وبذلك، يتم بث حوالي 80 في المائة من جميع مباريات الدوري الألماني مباشرة وحصريًا على Sky. يمكنكم متابعة مباريات بوروسيا دورتموند عبر البث المباشر على WOW أو عبر تطبيق Sky-Go.

ستتولى DAZN بث معظم مباريات الدوري الألماني في موسم 2025/2026. وبذلك، ستُدرج خدمة البث المباشر مباريات السبت في جدول برامجها. كما ستُذاع جميع المباريات الفردية يوم الأحد بشكل مباشر وحصري على DAZN. وبالتالي، فإن البث يعتمد على موعد مباراة بوروسيا دورتموند.

لا يمكن مشاهدة الدوري الألماني على الهواء مباشرة على قناة SAT.1 المجانية إلا في مواعيد محددة – مثل المباراة الافتتاحية للدوري في كل من الذهاب والإياب أو المباراة الأخيرة يوم الجمعة قبل العطلة الشتوية.

يتم تقسيم مباريات دوري أبطال أوروبا بين DAZN و Amazon Prime. تبث DAZN يوم الثلاثاء ثماني مباريات من أصل تسع مباريات بالإضافة إلى جميع المباريات مساء الأربعاء مباشرةً، كما تبث هناك أيضًا المباريات المختارة في كلا يومي المباريات. تبث Amazon Prime المباراة الأبرز يوم الثلاثاء.

إذا وصل بوروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية، فسيكون من الممكن مشاهدة المباراة مجانًا – حيث ستتولى قناة ZDF البث.

تغطية حية على SPOX

لا يمكنكم متابعة مباريات بوروسيا دورتموند مباشرة على الشاشة، لكنكم لا تريدون تفويت أي لحظة مهمة؟ إذاً تفضلوا بزيارة صفحتنا الرئيسية. نحن نقدم لكم تغطية مباشرة لجميع مباريات بوروسيا دورتموند!

