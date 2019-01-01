حارس دورتموند: لسنا رجالاً

تراجع كبير في نتائج الفريق الأصفر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتقد رومان بوركي، حارس بوروسيا دورتموند، أداء فريقه بعد السقوط في فخ التعادل مع فيردر بريمين بالبوندسليجا مساء السبت.

دورتموند واصل عثراته وتعادل بهدفين لكل جانب مع بريمين على أرضية ملعبه "سيجنال إيدونا بارك"، ليتوقف عند 11 نقطة سابعاً بالبوندسليجا.

وقال بوركي مع "سكاي" بعد المباراة: "لا نلعب مثل الرجال، لا أملك الشعور أننا كذلك في المباريات، نلعب كرة ممتعة للمشاهدة ولكن لا نقتل المباراة".

وأضاف: "نفتقد لمن ينهي الأمور مثل الموسم الماضي، والشراسة أمام المرمى، هناك عنصر ما مفقود".

رويس: نعاني دفاعيًا ونفتقد للتركيز

لوسيان فافر، مدرب دورتموند، علق على تصريحات حارسه مع المراسلين قائلاً: "لا أعرف ماذا كان يقصد صراحة، ولكن المباراة كانت يمكن أن تنتهي 4-4 أو 3-2".

وواصل: "الأداء كان مقبولاً، ولكن نضيع كرات عديدة وفي بعض الأحيان نفتقد للتركيز والحسم".

وستكون المباراة المقبلة لدورتموند مساء الأربعاء المقبل مع سلافيا براجا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.