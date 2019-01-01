بوركي: حان وقت الفوز على بايرن في ميونخ

رومان بوركي حارس مرمى بروسيا دورتموند يطالب زملائه بالفوز على بايرن ميونخ.

طالب رومان بوركي حارس مرمى فريق بروسيا دورتموند زملائه في النادي الألماني بتحقيق الفوز على بايرن ميونخ في مباراة الجولة الـ ١١ من الدوري الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكر اللاعب في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "بيلد" وأكد خلالها أن الفريق يمكنه تحقيق الفوز على نظيره البافاري.

وقال بوركي: "لا يوجد داعي للتشاؤم من مواجهة بايرن ميونخ على ملعبهم، هذه المباراة تكون دومًا مميزة وبمثابة كلاسيكو لكرة القدم في ألمانيا".

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وأضاف: "الجميع ينتظر تلك المباراة حول العالم، حان الوقت من جديد لنحقق الانتصار على بايرن ميونخ في مدينتهم".

وعانى بروسيا دورتموند من العديد من النتائج الثقيلة خلال الأعوام القليلة الماضية على ملعب بايرن ميونخ في بطولات مختلفة.

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد ١٩ نقطة بينما يأتي بايرن ميونخ رابعًا برصيد ١٨ نقطة.