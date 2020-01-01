بورخا فاليرو: المنافسون سيفقدون النقاط وعلينا التمسك بأمل الدوري

لاعب إنتر يرفض الاستسلام في صراع لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم

شدد بورخا فاليرو، لاعب إنتر على أهمية جمع أكبر عدد من النقاط خلال مشوار الدوري لتحقيق اللقب في النهاية، مشيراً إلى أن منافسي النيراتزوري سيفقدون نقاطاً في المستقبل.

ويصارع إنتر، على ثلاث جبهات الأولى في الدوري الإيطالي، ونصف نهائي كأس إيطالياً وأخيراً الدوري الأوروبي.

وقال فاليرو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "من المهم أن نكون متمسكن بالأمل للنهاية، لذلك دعونا نحاول الفوز بأكبر عدد من النقاط".

المزيد من الفرق

وواصل: "النقاط التي فقدناها ربما سيسخرها المنافسون في مباريات قادمة، يجب أن نكون متحدين وبإمكاننا صناعة الفارق".

عن مشاركته مع الفريق، قال: "لقد عملت بجهد مع الفريق، وفي ظل الإصابات التي ضربت الفريق حصلت على فرصة، واستغلتها".

وعن زميله الوافد الجديد للفريق كريستيان إريكسن: "إنه لاعب مهم، لقد تابعته من قبل منذ أن كان يلعب مع توتنهام، ولعبت أمامه وعانيت، نتمنى أن يساعدنا هذا الموسم".

بوفون: لاتسيو منافس أخطر ليوفنتوس من إنتر

وأتم تصريحاته قائلاً عن نتيجة مباراة فريقه في الدوري الأوروبي الأخيرة وقال: "كان من المهم للغاية أن نفوز ونسجل أكبر عدد من الأهداف ليساعدنا في مباراة الإياب".

وحقق إنتر بالأمس فوزاً بهدفين دون رد على حساب لودوجوريتس، في ذهاب مباريات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن النيراتزوري يستعد لمواجهة سامبدوريا، مساء الأحد في إطار مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.