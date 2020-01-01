بورتو إلى نهائي كأس البرتغال ويلاقي غريمه بنفيكا

كلاسيكو البرتغال ينتظرنا في المباراة النهائية

نجح فريق بورتو البرتغالي في العبور إلى نهائي كأس البرتغال بعد الفوز على أكاديميكا فيسيو.

بورتو نجح في العبور إلى المباراة النهائية بعد الفوز في مباراة الإياب بهدف نظيف، وكرر فوز اليوم في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة.

أصحاب اللون الأزرق والأبيض تقدموا سريعاً في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب ألكس تيليس من ركلة جزاء سددها بنجاح في المرمى.

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الشوط الأول انتهى بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني نجح اللاعب دي لويس في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ64.

سيرجيو أولفيرا رفض خروج نتيجة المباراة بثنائية وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ72 بطريقة أكثر من رائعة.

وبهذا التأهل نكون أمام كلاسيكو الكرة البرتغالية بين بنفيكا الذي صعد إلى المباراة النهائية ليلاقي بورتو غريمه التقليدي.