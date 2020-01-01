بودنيس ونيتو .. جوتا جديد أم تجربة استنساخ فاشلة؟

تجربة ديوجو جوتا في وولفرهامبتون ومن بعده ليفربول ترفع الأمال حول وضع دانييل بودنيس وبيدرو نيتو!

ظهر كلاعب جديد جاء كبديل للثلاثي الأمامي ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو لكن سريعًا ما تبدل الوضع وأصبحت مساهمته في الأهداف تقارب أرقام أفضلهم، ذلك هو ديوجو جوتا الذي جاء من وولفرهامبتون لليفربول في الصيف.

تلك التجربة أجبرت وولفرهامبتون على خلق البديل للنجم البرتغالي الشاب الذي رحل عنهم وهو في عمر الـ 23 وبدأ مسيرة تبدو أنها ستكون مذهلة في صفوف الريدز.

ومع رحيل جوتا ظهر وبرز الثنائي دانييل بودنيس وبيدرو نيتو، والأخير أكثر من الأول سواء لأرقامه أو لعمره الأصغر سنًا.

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فهل يستطيعان تكرار تجربة ديوجو جوتا في صفوف وولفرهامبتون خلال مسيرة اللاعب هناك، على أمل تكرار نفس النجاح لاحقًا عند الانضمام لفرق أكبر في المستقبل؟ ذلك ما سنحاول أن نفهمه فيما يلي:

وضعية ديوجو جوتا الخاصة!

في ليفربول هناك وضعية خاصة لأي لاعب جديد يأتي وينضم للهجوم، فنرى المدرب الألماني يورجن كلوب يعدل من مركزه ومن طريقة لعبه بشكل فوري.

ذلك الأمر حدث بشكل متأخر مع ساديو ماني، وبشكل فوري مع محمد صلاح الذي أصبح رأس الحربة الأساسي للفريق في بعض الأحيان خلال موسمه الأول.

ورأينا الأمر ذاته يتكرر مع ديوجو جوتا الذي لعب في كل مراكز الهجوم خلال الشهور الأولى له مع الريدز، ومع ذلك أجاد في جميعها.

جوتا كان كذلك في صفوف وولفرهامبتون، ولعب في خمسة مراكز بدل ثلاثة، فرأيناه رأس حربة وجناح أيمن وأيسر ومهاجم ثاني ووسط ملعب مهاجم.

أرقام جوتا في وولفرهامبتون كذلك كانت أقوى على مستوى الاستمرارية، فرأيناه يسجل 44 مرة ويصنع 19 هدفًا في 131 مواجهة لعبهم.

بودنيس .. هل تأخر الوقت؟

ربما تكون أرقام بودنيس مع وولفرهامبتون في الموسم الجاري ليست سيئة مقارنة بما كان جوتا يقوم به في الموسم الواحد رفقة الفريق.

لكن لا يمكن أبدًا أن نطابق بين ظروف هذا اللاعب وذاك، فصاحب الـ 25 عامًا كان مهملًا تمامًا في الموسم الماضي ولا يستعان به بشكل دوري.

عمر اللاعب كذلك يجعل من انتقاله لفريق أكبر في المستقبل القريب أكثر صعوبة مما كان عليه الأمر مع ديوجو جوتا.

ربما يستمر في التألق مع وولفرهامبتون لعدة أعوام، أو ينتقل لفريق وسط جدول ينافس أحيانًا على المقاعد الأوروبية مثل وولفرهامبتون.

لكن يبدو أن الحل الوحيد لينضم لأحد فرق القمة أن يكون ذلك الفريق في حاجة ماسة للاعب بديل في آخر أسابيع الانتقالات بعد إصابة أحد عناصره، كما كان الحال لبرايثوايت في برشلونة أو أوديون إيجالو في مانشستر يونايتد.

بيدرو نيتو .. بداية مذهلة ومستقبل مبشر!

في عمر الـ 20 أصبح بيدرو نيتو أساسيًا في صفوف وولفرهامبتون خلال موسمه الأول في الدوري الإنجليزي، ولعب كل مباريات الفريق في الموسم حتى الآن.

نيتو أصبح ضمن أكثر اللاعبين الذين يحصلون على الدقائق في صفوف وولفرهامتون واعتماد المدير الفني عليه لا يقارن سوى بلاعب صاحب خبرة وتاريخ وتأثير واضح في أي فريق.

بالإضافة لكل ذلك ففي خلال 14 مباراة في كل البطولات الموسم الجاري شارك اللاعب الشاب في خمس مراكز، ولم يترك أي مكان في الهجوم إلا ولعب فيه.

استمرار نيتو بهذا الشكل يبشر بخروج مبكر من وولفرهامبتون، إن لم يكن في يناير سيكون في الصيف وبرقم كبير يوازي قيمته.

نيتو يملك إمكانية أكبر للتطور من بودنيس وحتى من جوتا، فاللاعب بدأ مشواره كبيرًا مع وولفرهامبتون، ولا يبدو أنه سيتوقف أو سيقلل من سرعته قريبًا.