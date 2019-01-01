بوجبا يسخر من شيلفي بعد الفوز على نيوكاسل

شيلفي كان قريبًا من الحصول على بطاقة حمراء أمام مانشستر يونايتد

سخر بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، من جونجو شيلفي، لاعب نيوكاسل يونايتد، بعد نجاته من الطرد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد حقق الفوز على نيوكاسل يونايتد بثنائية نظيفة في رابع انتصار تحت قيادة المدرب أوليه سولشار.

ونشر بوجبا تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" للقطة في المباراة تجمعه مع شيلفي وعلّق بقوله: "بداية رائعة لـ 2019. اختاروا التعليق المناسب لهذه الصورة".

وسخر جمهور مانشستر يونايتد على الصورة وخاصة وأنّ جونجو سبق ولعب لصالح ليفربول.

وكان شيلفي تدخل بقوة في بوجبا ولكن الحكم لم يمنحه البطاقة الحمراء.

بوجبا سجل 4 أهداف تحت قيادة سولشار كما قدّم مستويات متميزة في الآونة الأخيرة.