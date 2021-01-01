بوجبا: نريد التغلب على ليفربول، ونستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي

بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد مؤمن بقدرة فريقه على تحقيق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

أكد بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد على قدرة فريقه في تحقيق الفوز على نظيره ليفربول وبلقب الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوجبا وأكد خلالها أن الفريق تحسن كثيرًا، لكن لا يزال أمامه الكثير من التطور.

وقال بوجبا مؤكدًا أن فريقه أمام مشوار طويل: "لقد تطورنا كثيرًا، لا نزال نستطيع التطور فمعدل الأعمال لدينا صغير".

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وأضاف: "بكل وضوح لا يمكننا أن نقول إننا في نفس مستوى ليفربول، لأنهم حققوا الفوز بالدوري الإنجليزي والمنافسة هذا الموسم طويلة، عندما نحقق اللقب نستطيع أن نقول إننا في نفس المستوى".

وأكمل: "لو أردت أن تكون الأفضل سيكون عليك أن تتغلب على الأفضل، نريد أن نفوز على بطل الدوري الإنجليزي ونعرف جيدًا كم هم أصبحوا مذهلين في السنوات الأخيرة، هي مباراة صعبة دائمًا".

وأردف: "نحن نعرف كم سيكون الأمر صعبًا لكن علينا التركيز والمحاولة للاستمرار على القمة، أعتقد أننا نستطيع الفوز باللقب لكن هناك الكثير من الفرق تستطيع ذلك أيضًا، لا يزال المشوار طويلًا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة قبل مواجهة ليفربول الحاسمة.