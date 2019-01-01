بوجبا محل شك قبل مواجهة ليفربولَ

اللاعب يقترب من التعافي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا يزال مصير بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد محل شك في مواجهة ليفربول المرتقبة على ملعب أولد ترافورد يوم 20 أكتوبر.

يأتي ذلك مع اقتراب تعافيه، إلا أن ديديه ديشان مدرب فرنسا أعلن سابقاً غياب اللاعب لـ3 أسابيع.

وقال أولي جونار سولشار مدرب يونايتد في وقت سابق:"لن يكون متاحاً على الأرجح يوم الأحد".

وأضاف:"هناك عطلة دولية، ربما تمنحنا الوقت لـ10 أو 14 يوماً للاستعداد قبل مواجهة ليفربول".

يذكر أن بوجبا أصيب في الكاجل خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد التي خسرها الشياطين الحمر بهدف نظيف.