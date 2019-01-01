ماتا يُدافع عن بوجبا ضد "جبناء" مواقع التواصل

بعد الهجوم العنصري على اللاعب الفرنسي هذا الأسبوع

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

دافع خوان ماتا صانع ألعاب مانشستر يونايتد، عن زميله الفرنسي بول بوجبا، بعد الهجوم العنصري الذي تعرض له في الفترة الأخيرة.

بعض الجماهير شنت حملة عنصرية واسعة على بوجبا، بعد إهداره لركلة جزاء، في المباراة التي تعادل بها يونايتد مع ولفرهامبتون 1/1 بالدوري الإنجليزي.

الثنائي هاري ماجواير وماركوس راشفورد، حرصا على مساندة زميلهما، والآن ماتا ينضم للمتضامنين مع اللاعب.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"هذه القضية يجب أن لا نتحدث عنها الآن، كان يجب القضاء عليها منذ فترة طويلة".

وأضاف:"وسائل التواصل الاجتماعي مهمة حيث تربط الناس ببعضهم البعض، ولكنها أيضاً تمنح الفرصة لبعض الحسابات المزيفة بمهاجمة أشخاص آخرين بدون أي عقاب".

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وتابع:"إنها مشكلة وما يفعلها يتسم بالجُبن وعدم الشجاعة بسب شخص آخر وهو يعلم أنه لن يراه".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية، أكدت وجود اجتماعاً من إدارة مانشستر يونايتد وموقع تويتر، لمناقشة الواقعة وبحث إتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين.