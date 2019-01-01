بوجبا حاضر ولوكاكو يغيب في أولى لقاءات مانشستر يونايتد الودية

مانشستر يبدأ استعدادات الموسم الجديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن أولي جونار سولشار، مدرب مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي لفريقه الذي يواجه بيرث في أولى استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ورحل يونايتد بداية الأسبوع الماضي إلى أستراليا لبدء الجولة التحضيرية لخوض غمار الموسم الجديد الذي ينطلق في بداية أغسطس.

وشهد الفريق الذي أعلنه سولشار تواجد بول بوجبا احتياطياً رغم إعلان اللاعب رغبته بمغادرة مانشستر يونايتد وخوض تحدي جديد.

ويحظى بوجبا باهتمام من قبل ريال مدريد ويوفنتوس، ولكن التقارير تشير لصعوبة المفاوضات في ظل طلب يونايتد 150 مليون يورو.

وغاب روميلو لوكاكو عن التشكيل الاحتياطي والأساسي، وأوضح سولشار أن معاناته من إصابة بسيطة هي السبب وراء الغياب.

ودخل يونايتد في مفاوضات رسمياً مع إنتر في الأيام الماضية لبيع لوكاكو، وأشارت التقارير أن يونايتد يطلب 85 مليون يورو.

وكان التشكيل الأساسي على النحو التالي: روميرو-دالوت-توانزيبي-جونز-يونج-بيريرا-ماتيتش-تشونج-لينجارد-مارسيال-جونز.