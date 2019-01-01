بوجبا: لعبنا وكأننا متقدمين بهدف أو هدفين أمام بيرنلي

هل يسقط الشياطين الحمر بعد التعادل الأول مع سولشار؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا، على ضرورة الاستفادة من الأخطاء من مباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي اليوم.

وفشل يونايتد في مواصلة سلسلة الانتصارات ونجح في العودة من بعيد وتحقيق التعادل بهدفين لكل فريق، بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين.

وعلق بوجبا على النتيجة: "علينا أن نتعلم من أخطاءنا وأن نخض المباراة المقبلة بشكل مختلف".

وواصل: "مثلما قال المدرب، علينا أن نبدأ بشكل قوي وسريع، لأن هذا ما فعلوه في الشوط الأول، لقد لعبنا وكأننا فائزين بهدف أو بهدفين، وهذا كان خاطئ".

👨‍🏫 منذ تعيين سولشاير مدربًا لمانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي:



بوجبا ساهم في 🔟 أهداف لفريقه في الدوري الإنجليزي 🔥



⚽️ أهداف: 6⃣

🎯 تمريرات حاسمة: 4⃣



أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى! 🔝 pic.twitter.com/rhklzRzc1i — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 29, 2019

وأردف: "العودة في النتيجة كانت إيجابية، والنتيجة محبطة، ردة الفعل جيدة، لكننا لم نخسر، أهدرنا نقطتين وكان باستطاعتنا الفوز".

وابتعد مانشستر يونايتد عن صراع المركز الرابع قليلأً بعد فوز أرسنال وانفراده بالمركز الخامس.