بوجبا: لا شيء مستحيل في مانشستر يونايتد

الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يؤكد على إيمانه بقدرة فريقه على تقديم موسم جيد في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب فريق مانشستر يونايتد على إيمانه التام بقدرة فريقه على تقديم مستويات طيبة خلال الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية لبوجبا أكد خلالها أنه يدرك بشكل واضح مدى المسؤولية الملقاة على اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وقال بوجبا: "عندما ترتدي قميص مانشستر يونايتد تعرف أن كل شيء ممكن، نحن لا نستسلم أبدًا، لم يتغير أي شيء، عندما رحلت وعدت وجدت انه نفس النادي بنفس الثقافة".

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وأضاف: "مانشستر تعني الإيمان والإمكانية، والمستحيل لا يتواجد هنا، لا مكان له بيننا في الفريق، هناك الكثير من العمل يجري حاليًا".

وكان بوجبا قد أثار الجدل حول مستقبله قبل أسابيع عندما أكد أن الوقت قد حان ليبدأ في البحث عن تحدي جديد يخوضه بعيدًا عن مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد حاول ضم بوجبا خلال الأيام الأخيرة من صفوف مانشستر يونايتد لكن عدم حصول الشياطين الحمر على بديل في سوق الانتقالات صعب من إكمال الصفقة.