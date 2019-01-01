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بول بوغبا

بوجبا في السعودية ويلتقي بالأمير محمد بن تركي الفيصل

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عادة اعتاد عليها نجم مانشستر يونايتد

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

استغل الفرنسي بول بوجبا؛ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، نهاية البريميرليج للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

الفرنسي اختتم الموسم مع الشياطين الحمر منذ يومين بهزيمة أمام كارديف سيتي بثنائية نظيفة، على ملعب أولد ترافورد.

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واستقبل الأمير محمد بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بوجبا، الذي قام هو الآخر بإهداء الأول قميصه الخاص.

وتعد زيارة النجم الفرنسي لمكة المكرمة عادة اعتاد عليها عقب نهاية البريميرليج كل موسم، لأداء مناسك العمرة، خاصة في شهر رمضان المبارك.

يذكر أن مانشستر يونايتد اختتم الموسم محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة، وتسعة تعادلات وعشر هزائم.

ولم يسجل بول بوجبا خلال الموسم سوى 13 هدفًا، احتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الهدافين.

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