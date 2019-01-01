بوجبا في السعودية ويلتقي بالأمير محمد بن تركي الفيصل

عادة اعتاد عليها نجم مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استغل الفرنسي بول بوجبا؛ لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، نهاية البريميرليج للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

الفرنسي اختتم الموسم مع الشياطين الحمر منذ يومين بهزيمة أمام كارديف سيتي بثنائية نظيفة، على ملعب أولد ترافورد.

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واستقبل الأمير محمد بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بوجبا، الذي قام هو الآخر بإهداء الأول قميصه الخاص.

وتعد زيارة النجم الفرنسي لمكة المكرمة عادة اعتاد عليها عقب نهاية البريميرليج كل موسم، لأداء مناسك العمرة، خاصة في شهر رمضان المبارك.

سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي بالنجم الفرنسي (بول بوغبا) الذي يزور المملكة لأداء العمرة pic.twitter.com/rhK1Hc04rv — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) May 14, 2019

يذكر أن مانشستر يونايتد اختتم الموسم محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، جمعها من الفوز في 19 مباراة، وتسعة تعادلات وعشر هزائم.

ولم يسجل بول بوجبا خلال الموسم سوى 13 هدفًا، احتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الهدافين.