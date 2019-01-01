بوجبا: فشلنا في كل شيء أمام تركيا ونحتاج رد فعل قوي
اعرب بول بوجبا نجم وسط ملعب فريق مانشستر يونايتد عن غضبه من مستوى منتخب بلاده في مواجهة الأمس أمام تركيا في تصفيات أمم أوروبا.
جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ليكيب" وأكد خلالها أن الفريق ظهر بأسوأ أشكاله منذ سنوات طويلة.
الأتراك أخضعوا أبطال العالم 💪— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩
لكم أن تتخيلوا أن أبطال العالم لم يسددوا على المرمى كرة واحدة في 90 دقيقة كاملة🤦♂️
🇫🇷 فرنسا تخسر للمرة الأولى في تصفيات أمم أوروبا منذ 2010
🇹🇷 بهدفين نظيفين .. تركيا لعبت واستحقت الفوز ولولا جهود لوريس لكانت النتيجة أثقل على الديوك 👌 pic.twitter.com/CQ8jcNsSry
وقال بوجبا: "لقد استعددنا للمباراة بشكل جيد وكنا نعلم أن المواجهة ستكون صعبة وستشهد مستويات عالية، وأن الجماهير ستقدم الدعم الكامل لفريقها، عرفنا كل ذلك قبل المواجهة".
وأضاف: "لا أتذكر المرة الأخيرة التي كنا فيها بذلك السوء، كما أننا لم نشكل أي خطورة أمام المرمى، ولم نستطع أن نمرر الكرة بشكل جيد، علينا أن نفكر في حلول واجابات لتلك الاسئلة".
موعد مباراة فرنسا ضد أندورا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
وأكمل: "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة وأن نظهر رد الفعل المناسب ضد أندورا، لقد كانت مباراة محبطة بالنسبة لنا".
جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد خسر بهدفين نظيفين مساء الأمس ضد تركيا وتراجع للمركز الثاني في مجموعته لصالح أصحاب الأرض.