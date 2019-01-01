بوجبا: شقيقي يريد الرحيل عن مانشستر ولكن ليس على طريقة نيمار

بوجبا بدأ الموسم مع الشياطين الحمر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ماتياس بوجبا، شقيق لاعب مانشستر يونايتد بول، أن الأخير لا يزال يرغب بمغادرة ناديه في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأشارت التقارير الصحفية أن بوجبا هو الهدف الرئيسي لريال مدريد قبل نهاية سوق الانتقالات، بالإضافة لارتباطه مع يوفنتوس.

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وقال ماتياس مع "إلشيرينجيتو": "اهتمام ريال مدريد؟ الجميع يعرف أن بوجبا يريد الانتقال وينتظر الأمر، سنرى ما سيحدث قبل الثاني من سبتمبر".

وأضاف: "بول لن يفعل مثل نيمار أبداً، نيمار غير محترف، أخي كذلك، يملك عقداً مع ناديه، حلمه تحقيق لقب الأبطال".

وواصل بوجبا: "فلورنتينو قادر على شرائه، زيدان يفتقد لاعب مثله، يحتاج لاعب خط وسط إضافي، بول قيمته ليست 200 مليون ولكن الكرة العالمية أصبحت هكذا".

وختم: "إدارة يونايتد هي من توقف الصفقة ولا توافق، ولكن برأيي لا تطلب 200 مليوناً".

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وفي سياق مختلف، أكد ماتياس على وجود خلاف بين لاعبي مانشستر والمدرب السابق جوزيه مورينيو: "عندما لا يكون المدرب جزء من الفريق، اللاعبون لا يساندوه، وهذا كان وضع مورينيو، كلوب، بيب، وزيدان الأفضل".

بذكر أن ماتياس بوجبا انتقل مؤخراً إلى إسبانيا للعب مع مانتشينجو في دوري الدرجة الثالثة.