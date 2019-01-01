بسبب بوجبا - زيدان يقرر الاحتفاظ ببيل وخاميس

هل يحصل خاميس وبيل على فرصة أخرى؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

قرر زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، الاحتفاظ بخدمات جاريث بيل وخاميس رودريجيز وعدم التفريط فيهما خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

بيل كان قريبًا من الدوري الصيني وخاميس مطلوب في نابولي وأتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ زيدان أخبر رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، أنّه سوف يحتفظ بخدمات بيل وخاميس حال فشل في التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ كريستيان إيريكسن، لاعب توتنهام، ومتوسط ميدان أياكس، دوني فان دي بيك، متاحان في السوق لكن زيدان يرفض ضم بديل لبوجبا.

وأكدت الصحيفة أنّ المدرب الفرنسي سوف يحاول الاستفادة من الأسماء المتاحة في ظل ضعف العروض المقدمة لهما على الصعيد المادي.

جدير بالذكر أنّ زيدان طلب من بيل علنًا البحث عن فريق آخر كما لم يمنح خاميس فرصة في فترته الأولى بموسم 2016-2017.

وصرف ريال مدريد نحو 300 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية لضم 5 صفقات.