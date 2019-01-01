بوجبا: الكرة الإسبانية الأنسب لعائلتنا

هل يقترب بوجبا من ريال مدريد؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر ماتياس بوجبا، شقيق بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد، أن الكرة الإسبانية هي المكان الأفضل له ولشقيقه.

بول بوجبا ارتبط بالرحيل عن مانشستر يونايتد والانضمام لريال مدريد أو العودة ليوفنتوس بعد تصريحاته برغبته بخوض تجربة جديدة.

وقال ماتياس بحسب "آس" عند وصوله للتوقيع مع مانشينجو بالدرجة الثالثة الإسبانية: "الميركاتو؟ نحن هادئون، إذا أتى بول لريال مدريد لن يتغير شيء".

وأكمل: "أريد الأفضل لأخي، إذا كان يرى أن ريال مدريد الأفضل له سيأتي، زيدان مايسترو، ومثل أعلى، وشخص مميز لكل الفرنسيين".

وختم بوجبا: "وجوده في ريال مدريد شيء مهم، الكرة الإسبانية هي الأفضل في العالم، وهي الأفضل لي ولأخي ولكل لاعبي العالم".

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ويتواجد بوجبا حالياً رفقة مانشستر يونايتد في تحضيراته للموسم المقبل، وشارك في الوديات أمام إنتر وتوتنهام.