تمرد بوجبا يُجبر سولشار على التفكير في إريكسن

الدولي الدنماركي هو الخيار الأقرب لتعويض الفرنسي

يواجه أولي سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، أزمة في غاية الصعوبة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عنوانها الفرنسي بول بوجبا.

اللاعب أعلنها صريحة بالرغبة في الرحيل خلال هذا الصيف، طمحاً في خوض تحدي جديد بعيداً عن أولد ترافورد.

صحيفة "ستاندارد" الإنجليزية أكدت وجود محادثات بين سولشار وبوجبا، خلال الفترة التحضيرية للشياطين الحمر بمدينة بيرث الأسترالية.

المدرب النرويجي يحاول بشتى الطرق إقناع بوجبا بالبقاء، ولكن الفرنسي مصمم على مغادرة الفريق.

أزمة أخرى تواجه سولشار، برغبة الصربي نيمانيا ماتيتش في التفاوض لحسم مستقبله، وبحث إمكانية الرحيل لنادي آخر.

الخيار الأنسب لدى يونايتد في حالة بيع بوجبا، هو الحصول على مبلغ يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

الأمر الذي سيمنح النرويجي ميزانية كبيرة لبناء خط وسطه من جديد، واستقدام لاعب مثل كريستيان إريكسن.

الدولي الدنماركي يدخل في عامه الأخير مع توتنهام، وسعره لن يزيد عن 80 مليون جنيه إسترليني.

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ومع دخول سوق الانتقالات في الشهر الأخير، يتطلع سولشار لإنهاء هذا الجدل تماماً، للتركيز على تجهيز فريقه للموسم الجديد.