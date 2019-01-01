بوجبا: حينما لعبت أصبحت الأفضل في ديسمبر

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أكد بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، أنّ قلة مشاركاته في الفترة الأخيرة كانت سببًا في عدم تقديم مستويات جيدة، كما اختار أفضل أهدافه في ديسمبر.

وحصل بوجبا على جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد بشهر ديسمبر الماضي.

وقال بوجبا في تصريحات للموقع الرسمي: "بالطبع الفوز بجائزة لاعب الشهر أمر رائع، في نوفمبر لم أكن أحصل على دقائق لعب كافية ومن الجيد العودة والمشاركة بانتظام ومساعدة فريقي".

وتابع: "الهدف المفضل لي في ديسمبر هو الرأسية أمام بورنموث، إنّه ليس الأفضل لي على الإطلاق ولكنّه مميز سوف في توقيت الكرة العرضية أو الارتقاء والتسجيل".

بطل كأس العالم مع فرنسا أوضح أنّ فريقه لم يحقق أي شيء بعد ولكن الانطلاقة كانت جيدة والأهم هو الاستمرارية.

⭕️ زلاتان إبراهيموفيتش - أرسنال



إذا كنت من مشجعي المدفعجية يجب أن تحاول السيطرة على أعصابك إذا علمت أن أرسين فينجر مدرب الفريق وقتها، قد رفض ضم زلاتان إبراهيموفيتش إلى الفريق؛ بحجة أنه لا يتمتع بالمهارات اللازمة للانضمام إلى الفريق، ولكن السلطان رسم نجاحات رائعة مع أندية عديدة. pic.twitter.com/T5c70GBigj — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

واختتم: "نحن مانشستر يونايتد ولذلك يجب أن يكون الفوز في المباريات هو أمر أساسي. من الصعب الفوز بالدوري الإنجليزي ولكن علينا أن نستمر في تحقيق الانتصارات للاقتراب أكثر من صاحب المركز الأول".

وسجل بوجبا 4 أهداف في ديسمبر محرزًا ثنائية في مباراتين على التوالي للمرة الأولى في تاريخ الشياطين الحمر منذ 2012 حينما فعلها واين روني.