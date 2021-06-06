بوجبا: ثلاثية جريزمان ومبابي وبنزيما قد تقود فرنسا للهلاك!

تصريحات واقعية للغاية من بوجبا..

حذر نجم منتخب فرنسا بول بوجبا زملائه من الانغماس في الثقة الزائدة بسبب وجود الثلاثي كريم بنزيما وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان لدى الديوك.

وظهر التجانس واضحًا بين هذا الثلاثي الهجومي بمجرد عودة كريم بنزيما لقيادة فرنسا مجددًا، حيث انتصرت كتيبة ديديه ديشان على ويلز وديًا بثلاثية نظيفة.

إلا أن بوجبا يحث زملائه على عدم الغرور بسبب هذه البداية المشرقة بالتفاؤل، واعتبر أنها قد تؤثر سلبيًا على المنتخب في منافسات كأس الأمم الأوروبية.

ماذا قال بول بوجبا عن الثلاثي الهجومي لمنتخب فرنسا؟

نجم مانشستر يونايتد في حديث للإعلام قال "لا يمكنك أن ترى نفسك أنك جميل جدًا، لا يجب أن تري نفسك جميلة أبدًا، لا أريد الابتعاد كثيرًا لأنني أعتقد أنه تم بناء الأمر كثيرًا".

كما أضاف "بالطبع إنه أمر مخيف بالنسبة للفرق الأخرى ولكنه قد يكون مخيفًا لنا أيضًا، لأننا نشعر أن الفوز مضمون أو حتى أ، هناك ثلاثة أهداف سيتم تسجيلهم دائمًا".

وواصل بوجبا "سيتوقع الناس كل هذا، لكن هذه ليست كرة القدم، الغرور والأنا هما من يقتلاك. في هذا الفريق لا يوجد أحد فوق آخر".

ماذا قال بوجبا عن منتخب فرنسا بشكل عام؟

وكانت لبوجبا وجهة نظر حكيمة حول منتخب فرنسا وقائمته، فقال "لدينا فريق مثل فرق البلاي ستيشن، لكنه سيبقى كذلك لو لم نفز بشيء".

وتابع "علينا أن نرتقي إلى مستوى التوقعات وسيكون هناك المزيد من التوقعات مع عودة كريم".

وأتم "يجب أن نظل متواضعين/ أريد أن أوصل هذه الرسالة: الفوز ليس مؤكدًا. نسمع الكثير من الكلام لكننا نبقي أقدامنا على الأرض".

ما هي الأجواء في منتخب فرنسا قبل يورو 2020؟

منتخب فرنسا فاز على ويلز بثلاثية نظيفة، ويستعد الآن لمواجهة بلغاريا يوم الثامن من يونيو وديًا، قبل انطلاق منافسات اليورو.

القدر لم يكن رحيمًا بأبطال العالم، حيث سقطوا في مجموعة الموت باليورو رفقة منتخب البرتغال ومنتخب ألمانيا ومنتخب المجر.

اقرأ أيضًا..