بوجبا تحول إلى وحش بسبب جيجز وسكولز

كيف تحول بوجبا من مراهق إلى وحش؟ كلمة السر في مانشستر يونايتد

كانت رحلة بول بوجبا في بداية مسيرته مع مانشستر يونايتد قبل الانتقال إلى يوفنتوس هامة للغاية في تكوين شخصيته، حيث تحول إلى وحش بواسطتها

. وكان بوجبا قد انتقل إلى يوفنتوس صيف العام 2012 قادمًا من مانشستر يونايتد مقابل أقل من مليون يورو في صفقة كانت شبه مجانية بالنسبة للسيدة العجوز.

وعلى الرغم من تطور النجم الفرنسي في يوفنتوس تحت قيادة أنطونيو كونتي ثم ماسيمليانو أليجري، إلا أن مرحلة مانشستر يونايتد الأولى كان لها مفعول السحر.

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وفي لقاء له مع مواطنه باتريس إيفرا، قال بوجبا إنه كان يحترم الجميع في بداية مسيرته سواء تعلق الأمر بالكبار مثل جيجز وسكولز أو بقية العناصر.

وأضاف: "إذًا هذا يجعلني حينما يقوم أساطير هذا النادي مثل سولشاير وجيجز بتدريبي فإنني أقف أمامهما ولا أستطع القول إلا بما فيه احترام لمكانتهما.

وتابع: "التدريبات مع جيجز وسكولز وكثرة الركض والركل الذي تعرضت له معهما جعلت مني لاعبًا أكثر نضجًا" ليعلق إيفرا بأنها جعلته أشبه بالوخش.

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يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد ساهم بـ 31 هدفًا خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد والتي امتدت لـ 4 مواسم حتى الآن، وحقق 3 ألقاب في موسم 2017.