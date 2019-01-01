بوجبا: الأسوأ حدث لمانشستر يونايتد أمام بورنموث

بول بوجبا نجم وسط ملعب مانشستر يونايتد يعلق على نتيجة مباراة فريقه أمام بورنموث.

أعرب النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد عن غضبه الجام من نتيجة مباراة فريقه الأخيرة أمام نظيره بورنموث في الجولة الـ ١١ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوجبا وأكد خلالها أن الفريق لم يظهر أي رد فعل طوال المباراة ولم يقدم ما يشفع له لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال بوجبا: "أشعر بالاشمئزاز مما حدث، أن أرى الفريق يخسر بتلك الطريقة دون أن يكون لديه القدرة على اللعب هو أسوأ شيء على الإطلاق".

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وأضاف: "ليس من السهل بالنسبة لي أن أشاهد زملائي في التدريبات أو الملعب وأنا لا أستطيع أن أتواجد معهم أو في حاجة للوقت قبل العودة".

وأكمل عن إصابته: "ستبقى الأدوات الطبية ملتزقة بقدمي لمدة ١٠ أيام، لا يزال لدي ١٤ يومًا من التأهيل والعلاج من تلك الإصابة".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد تعرض للهزيمة مساء أمام نظيره بورنموث بهدف نظيف في لقاء الجولة الـ ١١ من الدوري الإنجليزي.