بوتشيتينيو: حكيمي من أفضل الأظهرة في العالم

بوتشيتينيو يتغزل بحكيمي

أشاد ماوريسيو بوشيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، بالقدرات التي يمتلكها لاعبه المغربي، أشرف حكيمي، معتبرا إياه من أفضل اللاعبين في مركزه عالميًا.

واصل الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهوره القوي مع باريس سان جيرمان خلال فوزه الكبير أمام كليرمون فوت، بأربعة أهداف دون رد، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

ماذا قال بوتشينيو عن حكيمي؟

علق المدرب الأرجنتيني على أداء حكيمي خلال المباراة في تصريحات لصحيفة "L'equipe" وقال: "أنا سعيد جدا بحكيمي، إنه واحد من أفضل الأظهرة في العالم".

وأضاف: "لديه إمكانيات كبيرة، لكن لديه أيضا الكثير من النقاط التي يجب تطويرها.. سنخضعه لمزيد من العمل حتى يستطيع التعبير جيدا عن كل مهاراته الهائلة".

كيف ظهر حكيمي في المباراة؟

الدولي المغربي ساهم بشكل واضح في تحقيق فريقه الفوز، حيث أنه كان وراء الهدف الأول الذي أحرزه أندير هيريرا بتمريرة حاسمة.

كما مرر العديد من التمريرات الحاسمة لكنها لم تُستغل وعلى مدار 71 دقيقة الذي لعبهم المغربي، كانت جبهته اليمنى مصدر قلق كبير على الفريق الخصم.

وفضل بوتشيتينو إخراج اللاعب في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، وذلك للاستفادة من قسط راحة، خاصة وأن النادي الباريسي مقبل على مواجهة كلوب بروج البلجيكي، يوم الأربعاء القادم في دوري أبطال أوروبا.

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