بوتشيتينو يهاجم جماهير باريس بعد الصافرات ضد ميسي: لا يفهمون عظمته!

استنكر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قيام جماهير "حديقة الأمراء" بإطلاق صافرات الاستهجان ضد مواطنه ليونيل ميسي.

بوتشيتينو قرر تذكير جماهير باريس سان جيرمان بما بدر منها تجاه ميسي بعد توديع الفريق لمنافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الموسم الحالي، ولومها على ذلك.

وساهم ميسي في فوز باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2021-22، وذلك بعد أن سجل هدفًا رائعًا في تعادل فريقه أمام لانس في الجولة 34 من "ليج 1".

ماذا قال بوتشيتينو؟

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة "espn" الأمريكية، قرر مدرب باريس سان جيرمان العودة لما حدث من جماهير النادي ضد ميسي في وقت سابق من الموسم.

وعلى هامش احتفال باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي، استنكر بوتشيتينو صافرات الجماهير ضد مواطنه.

وقال المدرب الأرجنتيني: "الصافرات ضد ميسي؟ إنه أمر لا يُصدق، هذه أشياء يصعب قبولها".

وأضاف: "كان من الصعب تخيل ذلك الأمر، ولا يمكن فهمه في رأيي، لا سيما مع عظمة ميسي، وما يقدمه وسيستمر في تقديمه لكرة القدم".

ماذا قدم ميسي مع باريس سان جيرمان؟

انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية 2021، بعد نهاية عقده مع برشلونة الإسباني.

ولم يتمكن ميسي من المشاركة بشكل منتظم مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي بسبب مشاكل بدنية وتعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

لكن الأرجنتيني شارك في 30 مباراة في كافة البطولات، بإجمالي 2512 دقيقة لعب، وسجل تسعة أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

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