بوتشيتينو ينفي علمه بمفاوضات توتنهام مع بيل

هذا عمل رئيس النادي وفقاً للمدرب الأرجنتيني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر علمه بوجود عرض من ناديه لاستعادة جاريث بيل لاعبه السابق والقريب من مغادرة ريال مدريد في الوقت الراهن.

وقال بوتشيتينو عقب فوزه الودي على يوفنتوس 3-2:"لقد رأيت التقارير في الإعلام ولكني لا أعلم أي نادي يحاول التعاقد معه".

وأضاف:"ليس لدي أي معلومات من رئيسي (دانييل ليفي)، لا أعرف إذا كان سيذهب لنا أو لأي من الأندية الأخرى، هذا عمل الرئيس".

وكانت التقارير قد رجحت عودته إلى السبرز أو انتقاله إلى مانشستر يونايتد، فيما ذهبت بعض الصحف إلى اقتراح مبادلة بينه وبين نيمار الراغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

زيدان يعلن رغبته في رحيل بيل عن ريال مدريد🗣️



الأزمة باتت على صفيح ساخن بسبب رد وكيل اللاعب🧐 pic.twitter.com/2mKM97xkr5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وكان زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قد أعلن صراحةً رغبته في التخلص من اللاعب، وذلك عقب المباراة الودية التي جمعت الملكي وبايرن ميونيخ الألماني.

يذكر أن بيل انتقل إلى الملكي في صيف 2013 مقابل 100 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بذلك الوقت.