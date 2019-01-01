بوتشيتينو يكشف موقف كين من المشاركة في نهائي دوري الأبطال

المهاجم الدولي الإنجليزي يعاني من الإصابة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، تفاؤله بخصوص إمكانية مشاركة قائد ونجم الفريق هاري كين بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ويعاني كين من إصابة على مستوى الكاحل أبعدته عن المباريات منذ لقاء الفريق مع مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي ببلباو: "كين يتدرب، وهو حالياً في مرحلة جيدة من التعافي، نتمنى أن يكون معنا في النهائي".

وأكمل: "لا أعرف بعد إذا كان سيكون جاهزاً منذ البداية أو كبديل أو كمجرد مناصر، ولكن متفائلون بوجود في الملعب".

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وعاد الأرجنتيني بالذاكرة لمشوار الفريق بالبطولة: "لم يكن أحد متفائلاً عندما كنا نملك نقطة بالمجموعة، مرينا بفترات صعبة وأظهرنا شخصية قوية".

وواصل: "لا تقصي أياكس ومانشستر سيتي بالحظ، الأمر جعلنا أقوى، بداية الموسم كانت صعبة، خصوصاً عند اللعب على ويمبلي، شعرنا أن الملعب الجديد لا ينتهي".

وختم: "السلبية سيطرت علينا قليلاً ولكن قمنا بعمل جبار للعودة، عندما تمر بما عشناه في الشهور العشرة الأخيرة ستتفهم دموعنا في نصف النهائي".

ويُلعب النهائي بين توتنهام وليفربول على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بمدريد في الأول من يونيو المقبل.