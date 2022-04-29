بوتشيتينو يفتح أبواب مبابي لريال مدريد بعد إغلاقها!

عاد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان عن آخر التصريحات له حول مستقبله في الفريق، وأيضًا مستقبل نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

فقد خرج بوتشيتينو عقب مباراة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج في الدوري الفرنسي لينفي ما فهمه الكثيرون حول تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي.

المستقبل القريب

وكان قد قال بوتشيتينو إنه باقٍ في باريس سان جيرمان هو وكيليان مبابي ليفتح ذلك الباب أمام العديد من وسائل الإعلام التي تحدثت عن تجديد تعاقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان وإقفال الباب أمام ريال مدريد الطامح في انتدابه الصيف المقبل.

بوتشيتينو قال عقب اللقاء عبر "أمازون برايم: "لم أقصد هذا المعنى، لم أكن أتحدث عن الموسم المقبل بنسبة 100% وكذلك عن مبابي الموسم المقبل، لقد عنيت بذلك الغد، أي المستقبل القريب".

هذه التصريحات تفتح الباب مجددًا أمام الراغبين في ضم كيليان مبابي وأبرزهم على الإطلاق ريال مدريد الذي يعتبر النجم الفرنسي أهم ملامح مشروعه المستقبلي.

كذلك فإن هناك أكثر من نادٍ أشيع اهتمامه بالمدرب ماوريسيو بوتشيتينو، الأمر الذي بات ممكنًا بعد آخر تصريحات له.

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