بوتشيتينو يغري مبابي؟ قد يكون قائد باريس غداَ

تحدث مدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو عن نجمه كيليان مبابي ومسألة تمديد عقده وإمكانية أن يصبح قائد الفريق.

وخرجت تقارير مؤخراً تفيد بأن بي إس جي قد يغري مبابي بالبقاء بعرض شارة قيادة الفريق التي يتقلدها ماركينوس على اللاعب الفرنسي المرتبط بريال مدريد. اقرأ هنا

ماذا قال بوتشيتينو عن مستقبل مبابي؟

واستغل بوتشيتينو المؤتمر الصحفي لمباراة بي إس جي المقبلة لحساب الدوري الفرنسي أمام كليرمون فونتين لمناقشة مستقبل مبابي.

وقال المدرب الأرجنتيني: "الأفضل لباريس سان جيرمان أن يستمر كيليان مبابي، والأفضل لكيليان مبابي أن يستمر في باريس سان جيرمان".

وأردف: "أنا بالفعل أفكر في احتمالية أن يتقلد شارة القيادة في المباراة المقبلة لباريس سان جيرمان".

ما هو جديد وضع مبابي وعقده في باريس؟

وينتهي عقد النجم الفرنسي مع بي إس جي بحلول يونيو المقبل وحتى الآن لم يتخذ اللاعب قراراً نهائياً بخصوص مستقبله، سواء بالتمديد أو الرحيل لريال مدريد بحسب التقارير. اقرأ هنا

وتستمر التقارير في الخروج بخصوص انتقال مبابي إلى صفوف ريال مدريد، ووصلت لدرجة تحديد موعد تقديم اللاعب في العاصمة الإسبانية. التفاصيل هنا

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