بوتشيتينو يغادر المؤتمر الصحفي غاضبًا بعد سؤال عن هاري كين

المدرب الأرجنتيني ماوريزيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير يغادر مؤتمرًا صحفيًا غاضبًا بسبب سؤال متكرر عن هاري كين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الأرجنتيني ماوريزيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن غضبه بسبب تكرار الأسئلة حول مصير الإنجليزي هاري كين من التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوتشيتينو خلال المؤتمر الخاص بمباراة إياب نصف النهائي ضد أياكس والتي أقيمت مساء الأمس.

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🔗 إليكم أبرز ردود الأفعال◀️ https://t.co/hDQ0bds1eM pic.twitter.com/LqzpkB8c4E — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ مايو ٢٠١٩

وغادر بوتشيتينو المؤتمر الصحفي غاضبًا بينما كان أحد الصحفيين يسأله من جديد عن حالة هاري كين وإذا ما كان سيتمكن من التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان قد تم سؤاله عن ذلك الأمر من قبل بالفعل.

وقال بوتشتيتنو: "أتمنى أن يكون جاهزًا للمباراة النهائي، إعادة التأهيل تسير بشكل جيد حتى الآن، لقد بدأ الركض بشكل مستقيم هذا الأسبوع، لذلك احتفاله بالركض كان لا بأس به".

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وأكمل: "لا أريد أن استبق الأحداث لكنه لو استمر بذلك المعدل من المفترض أن يكون جاهزًا، لا يزال هناك عدة أسابيع على النهائي".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد صعد للنهائي بعد ريمونتادا تاريخية أمام أياكس حيث كانوا في حاجة لتسجيل ثلاثة أهداف في نصف ساعة وسجلها جميعها لوكاس مورا.